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Коронація монарха: стало відомо, чи запросить король Чарльз III сина Гаррі та невістку Меган

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
735
Час на прочитання
1 хв
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Коронація монарха: стало відомо, чи запросить король Чарльз III сина Гаррі та невістку Меган

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Після виходу документального фільму "Гаррі та Меган" на Netflix багато хто очікував, що король Чарльз III захоче позбавити титулів герцога та герцогиню Сассекських. Але, схоже, монарх не налаштований вороже, а навпаки, готовий запросити сина і невістку на свою коронацію.

Коронація короля відбудеться 6 травня 2023 року, а це, нагадаємо, ще й день народження сина Меган та Гаррі – Арчі, онука короля Чарльза. І хоча офіційні запрошення на історичну подію наступного року ще не розіслані, кілька авторитетних джерел повідомили Daily Mail, що Чарльз люб'язно сказав своєму синові Гаррі та невістці Меган, що вони будуть бажаними гостями на цьому заході.

Меган та Гаррі / © Associated Press
Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, востаннє пара приїжджала до Британії на похорон королеви Єлизавети II у вересні. А ще раніше у червні 2022-го була присутня на святкових заходах з нагоди платинового ювілею правління королеви.

Відомо також, що король Чарльз запрошував Сасекських приїхати на Різдво до Сандрінгема, але вони люб'язно відмовилися від цього запрошення.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
735
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