Коронація вже скоро: яку роль у ній відіграє принцеса Уельська

У принцеси Уельської Кетрін не буде особливої ролі в день коронації Чарльза та Камілли.

У той час, як її чоловік принц Вільям, а також їхній старший син принц Джордж – займуть одні з головних ролей на коронації (після короля та королеви), принцеса Уельська спостерігатиме за цією історичною подією збоку.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

В останні тижні поступово розкриваються подробиці майбутньої коронації короля Чарльза III. Було випущено зображення запрошення, підтверджено новий офіційний титул Камілли та оголошено роль дев'ятирічного принца Джорджа та особливу роль для принца Вільяма, проте в деталях майже не згадується Кейт.

Як пише express принц Вільям Уельський може віддати шану своєму батькові під час церемонії, на якій він схилить коліна і присягне королю, а також торкнеться корони і поцілує праву щоку монарха.

Принц Вільям та принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Його 9-річний син Джордж, як ми повідомляли раніше, візьме на себе роль пажа. Повідомлялося, що король Чарльз III порушив королівську традицію заради онука, оскільки зазвичай ця роль на коронації належить не члену королівської сім'ї і тим більше одному зі спадкоємців, а дітям друзів короля (або королеви) з дворянства.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

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