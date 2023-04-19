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Коронаційний кіш замість курчати: рецепт страви, обраної Чарльзом та Каміллою для церемонії (відео)

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
235
Час на прочитання
2 хв
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Коронаційний кіш замість курчати: рецепт страви, обраної Чарльзом та Каміллою для церемонії (відео)

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Нещодавно Букінгемський палац поділився першим офіційним рецептом страви, яка буде на великому обіді на честь коронації.

Сімдесят років тому до коронації королеви Єлизавети 1953-го був випущений особливий рецепт: коронаційне курча. За словами членів королівської родини, пікантна страва була вигадана, щоб нагодувати іноземних гостей після церемонії коронації.

Коронаційне курча було дітищем королівської флористки Констанс Спрай, яка запропонувала рецепт холодного курчати у вершковому соусі карі з добре приправленим салатом з рису, зеленого горошку та суміші трав. Страва стала хітом, і відтоді її подають на британських кухнях.

Тепер на зміну коронаційному курча приходить коронаційний кіш, який став першою стравою, за інформацією Рeople, схваленою особисто королем Чарльзом і королевою Каміллою. Пиріг складається зі шпинату, бобів та естрагону та крему.

Також палацом було опубліковано навчальне відео шеф-кухаря, який готує страву.


У рецепті вказано, що домашнє або куплене в магазині тісто для випічки потрібно укласти у круглу форму та спекти під вантажем. Потім готову основу для пирога потрібно наповнити квасолею, сиром чедер, шпинатом та естрагоном. Потім пиріг покривають рідкою сумішшю молока, вершків, яєць, трав і приправ і запікають до хрусткої золотистої скоринки.

Рецепт пропонує подавати вегетаріанський пиріг із заварним кремом у гарячому або холодному вигляді із зеленим салатом та відвареною молодою картоплею. Королівська сім'я зазначила, що його можна легко адаптувати до різних смаків та уподобань.

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Дата публікації
Перегляди
235
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