"Коронована": японську принцесу госпіталізували до лікарні з пневмонією

"Коронована": японську принцесу госпіталізували до лікарні з пневмонією

38-річна принцеса Йоко підхопила коронавірус.

Доньку покійного японського принца Томохіто (двоюрідного брата колишнього імператора Японії Акіхіто) — принцесу Йоко — госпіталізували з пневмонією середньої тяжкості, викликаною COVID-19.

Принцеса Йоко / Getty Images

У Йоко боліло горло, а наступного дня вона отримала позитивний результат на коронавірус.

Видання Daily Mail повідомляє, що принцесу лікували в Імператорському палаці, а потім її відвезли до лікарні Токійського університету. З симптомів у принцеси кашель, температура її тіла в нормі.

До речі, принцеса Йоко очолює токійську корпорацію соціального забезпечення Yuai Jujikai. Вона також є почесною президенткою Японської асоціації звукового дизайну (некомерційна організація, яка допомагає людям із втратою слуху).

Нагадаємо, позитивний тест на COVID-19 отримали також принц Уельський Чарльз та його дружина герцогиня Корноульська Камілла, король Іспанії Філіп VI та королева Данії Маргрете II.

Читайте також: