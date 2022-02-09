"Короновані": король Філіп VI та королева Маргрете II вирушили на самоізоляцію

Королівський двір Іспанії повідомив, що король Філіп VI отримав позитивний тест на COVID-19. Монарх має легкі симптоми.

У заяві палацу йдеться про те, що 54-річний король дав позитивний результат у середу вранці "після легких симптомів напередодні ввечері".

"Загальний стан здоров'я Його Величності добрий, і він продовжуватиме свою інституційну діяльність зі своєї резиденції", — йдеться в повідомленні, додаючи, що він перебуватиме на карантині протягом семи днів, пише france24.com.

Король Філіп VI / Getty Images

Король Іспанії вакцинований, він отримав свою першу дозу вакцини проти COVID-19 у травні 2021 року. Королева Летиція та молодша дочка пари інфанта Софія не виявляють симптомів і продовжать свою діяльність у звичайному режимі. Старша дочка пари – принцеса Леонор – перебуває зараз в Уельсі, де навчається в коледжі.

Зазначимо, що Іспанія в четвер скасує вимогу носити маски на відкритому повітрі, оскільки рівень зараження коронавірусом знижується, а лікарні повідомляють про зниження кількості госпіталізацій. Проте маски залишаються обов'язковими у закритих громадських місцях, включаючи громадський транспорт.

Король Філіп VI та королева Летиція / Getty Images

Нагадаємо, вчора, 8 лютого, королева Данії Маргрете II, яка нещодавно відсвяткувала золотий ювілей правління, також отримала позитивний тест на коронавірус. Пресслужба її палацу повідомляє, що Її Величність самоізолювалася у своїй резиденції Амалієнборг, інфекція протікає у легкій формі.

Королева Маргрете II / Getty Images

Читайте також: