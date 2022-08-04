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Короткі спідниці, джинси та шпильки: яким був стиль Меган Маркл до зустрічі з принцом Гаррі

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Короткі спідниці, джинси та шпильки: яким був стиль Меган Маркл до зустрічі з принцом Гаррі

Стиль Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл сьогодні виповнюється 41 рік. Треба віддати їй належне, адже до цього віку вона досягла багато чого з того, чого хотіла. Здобула навіть титул герцогині, яким продовжує користуватися без докору сумління навіть після того, як вони з принцом Гаррі склали з себе королівські обов'язки.

Ми вирішили зібрати для вас добірку фотографій Меган, яку деякі знали до її зустрічі з британським принцом.

І хоча акторська кар'єра Маркл була не такою вже успішною, вона (судячи з фотографій) намагалася сяяти скрізь, де тільки можна було, щоб бути поміченою.

Таким був стиль Меган до зустрічі з Гарі 2016 року.

Меган Маркл / © Getty Images
Меган Маркл / Фото: Getty Images
Меган Маркл / © Getty Images
Меган Маркл / Фото: Getty Images
Меган Маркл / © Getty Images
Меган Маркл / Фото: Getty Images
Меган Маркл / © Getty Images
Меган Маркл / Фото: Getty Images
Меган Маркл / © Getty Images
Меган Маркл / Фото: Getty Images
Меган Маркл / © Getty Images
Меган Маркл / Фото: Getty Images
Меган Маркл / © Getty Images
Меган Маркл / Фото: Getty Images

А через багато років її роботи на власний статус, доля піднесла їй зустріч з людиною після весілля з яким життя Меган кардинально змінилося. З'явився і статус, і слава, якої Меган так прагнула, і навіть гроші, яких герцогиня Сассекська тепер не потребує.

Таким став стиль Меган після зустрічі з Гаррі та їхнього весілля 2018 року.

Герцогиня Меган та принц Гаррі / © Getty Images
Герцогиня Меган та принц Гаррі / Фото: Getty Images
Меган та Гаррі / © Getty Images
Меган та Гаррі / Фото: Getty Images
Меган, герцогиня Сассекська / © Associated Press
Меган, герцогиня Сассекська / Фото: Associated Press
Герцогиня Сасекська Меган / © Associated Press
Герцогиня Сасекська Меган / Фото: Associated Press
Герцогиня Сасекська / © Getty Images
Герцогиня Сасекська / Фото: Getty Images
Герцогиня Меган та принц Гаррі / © Getty Images
Герцогиня Меган та принц Гаррі / Фото: Getty Images
Герцогиня Сасекська Меган / © Getty Images
Герцогиня Сасекська Меган / Фото: Getty Images
Герцогиня Меган під час першої вагітності сином Арчі / © Getty Images
Герцогиня Меган під час першої вагітності сином Арчі / Фото: Getty Images

А таким став стиль Меган Маркл після того, як вони з Гаррі поїхали з Великої Британії і перебралися жити до США, Каліфорнії.

Меган та Гаррі / © Associated Press
Меган та Гаррі / Фото: Associated Press
Герцогиня Меган та принц Гаррі / © Getty Images
Герцогиня Меган та принц Гаррі / Фото: Getty Images
Меган Маркл у костюмі Valentino / © Associated Press
Меган Маркл у костюмі Valentino / Фото: Associated Press
Принц Гаррі та Меган Маркл / © Associated Press
Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press
Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images
Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Члени королівської родини привітали герцогиню Сассекську з днем народження у своїх акаунтах у соцмережах. Приєдналися до привітань Кейт із Вільямом.

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