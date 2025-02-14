Короткий і пристрасний роман: де проходили перші побачення Чарльза та Камілли

Вони познайомилися на початку 70-х, а більшість своїх побачень, яких було не так багато, проводили в одному знаменитому лондонському клубі.

Це був клуб Annabel's, в якому і сьогодні люблять бувати молодші члени британської королівської родини. На загальну думку багатих та знаменитих лондонців часів 70-х – це був найкращий клуб у світі.

Саме там 23-річний спадкоємець престолу танцював із Каміллою Шанд, згадує Daily Mail. Їхнє перше публічне побачення у клубі відбулося восени 1972 року, Каміллі тоді було 24 роки.

Принц Чарльз та Камілла, 1979 рік / Фото: Getty Images

Того вечора у клубі також відпочивала 22-річна сестра Чарльза – принцеса Анна та її тодішній бойфренд Джеральд Уорд, колишній кавалерійський офіцер, який згодом став хрещеним батьком принца Гаррі.

Принц Чарльз та принцеса Анна / Фото: Associated Press

Через кілька років Annabel's став улюбленим місцем відпочинку багатьох молодих членів королівської родини — саме в цьому клубі в лондонському районі Мейфер 1986 року принцеса Діана і Сара Фергюсон з'явилися на дівич-вечорі Сари, обидві переодягнені в поліцейських.

Принцеса Діана та Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Постійним відвідувачем Annabel's був Ентоні Армстронг-Джонс із дружиною принцесою Маргарет, яка обожнювала танцювати. Кажуть, навіть королева Єлизавета вшанувала клуб своєю присутністю на 70-річчі своєї подруги графині Ейрлі.

Нагадаємо, роман Чарльза та Камілли не тривав довго. Спадкоємця престолу відправили служити на флот, а його подруга вийшла заміж за Ендрю Паркер-Боулза.

Чарльз та Камілла / Фото: Getty Images

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