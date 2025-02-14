Короткий і пристрасний роман: де проходили перші побачення Чарльза та Камілли

Вони познайомилися на початку 70-х, а більшість своїх побачень, яких було не так багато, проводили в одному знаменитому лондонському клубі.
Це був клуб Annabel's, в якому і сьогодні люблять бувати молодші члени британської королівської родини. На загальну думку багатих та знаменитих лондонців часів 70-х – це був найкращий клуб у світі.
Саме там 23-річний спадкоємець престолу танцював із Каміллою Шанд, згадує Daily Mail. Їхнє перше публічне побачення у клубі відбулося восени 1972 року, Каміллі тоді було 24 роки.
Того вечора у клубі також відпочивала 22-річна сестра Чарльза – принцеса Анна та її тодішній бойфренд Джеральд Уорд, колишній кавалерійський офіцер, який згодом став хрещеним батьком принца Гаррі.
Через кілька років Annabel's став улюбленим місцем відпочинку багатьох молодих членів королівської родини — саме в цьому клубі в лондонському районі Мейфер 1986 року принцеса Діана і Сара Фергюсон з'явилися на дівич-вечорі Сари, обидві переодягнені в поліцейських.
Постійним відвідувачем Annabel's був Ентоні Армстронг-Джонс із дружиною принцесою Маргарет, яка обожнювала танцювати. Кажуть, навіть королева Єлизавета вшанувала клуб своєю присутністю на 70-річчі своєї подруги графині Ейрлі.
Нагадаємо, роман Чарльза та Камілли не тривав довго. Спадкоємця престолу відправили служити на флот, а його подруга вийшла заміж за Ендрю Паркер-Боулза.
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