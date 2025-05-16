Корсет, мереживна накидка і пишний поділ: якою була весільна сукня племінниці королеви Ранії

Весілля принцеси Аїше

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Принцеса Аіше вийшла заміж за пана Каріма Аль-Муфті. Церемонія відбулася в палаці Захран в Аммані — це те саме місце, де влітку 2023 року одружився син короля Абдалли II — кронпринц Хусейн, а також де відбувалося весілля самого короля Абдалли з королевою Ранією 1993 року.

Під час церемонії всі погляди були прикуті до нареченої, яка була одягнена в кутюрну сукню від британського дизайнера Філіппи Леплі. Сукня являла собою атласну сукню-футляр з прямим квадратним вирізом і широкими бретелями, що переходять у глибокий виріз ззаду, пише журнал Hello!.

Весілля принцеси Аїше, фото: instagram.com/_chrissetian

Корсетна талія підкреслювала фігуру нареченої і була підкреслена широким поясом з драпуванням і зав’язаним бантом ззаду. Сукня була доповнена плісованою верхньою спідницею Peau de Soie, що відкривається по центру спереду, увінчаною вручну вишитою тюльовою накидкою з високим коміром і фестончастим поділом кольору примули. Вбрання трохи нагадувало весільний образ княгині Монако Грейс Келлі.

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Наречена також одягла двоярусну фату з вишитою вручну облямівкою, на якій були зображені ініціали, зроблені на замовлення, переплетені з нарцисами і конваліями. Вишивка поєднувала в собі фірмове ниткове листя та стебла папороті з шовковими аплікаціями з первоцвітів, орхідей та фіалок, прикрашеними крихітними скляними кристалами та перлинами кольору слонової кістки.

Весілля принцеси Аїше, фото: instagram.com/_chrissetian

Аїша зібрала волосся в зачіску, зробила макіяж, одягла сережки-вісячки та дорогоцінний браслет на зап’ястя.

Весільним фото в Instagram поділився Кріс Сетіан — офіційний фотограф Королівського Хашимітського двору Йорданії.