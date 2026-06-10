Корисний для серця та шкіри: що їсть на сніданок король Чарльз III

Король Чарльз III / © ALS Association

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Кажуть, монарх вважає за краще їсти вранці просту їжу, яка, на думку експертів з харчування, може бути корисною як для здоров'я серця, так і для шкіри.

Чарльз любить запечені яйця з сиром, шпинатом та помідорами - багатий білком сніданок, насичений вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Хоча ця страва може здатися скромною порівняно з розкішними сніданками, що часто асоціюються з королівською сім'єю, експерти стверджують, що його інгредієнти містять цілу низку поживних речовин, пов'язаних із загальним здоров'ям та добробутом, пише mirror.

Король Чарльз III / © Associated Press

Колишній королівський кухар Даррен Макгрейді, який готував і для першої дружини Чарльза – принцеси Діани, і королеви Єлизавети II, раніше розповідав, що король часто обирає поживні страви зі свіжих сезонних інгредієнтів. Однак, схоже, запечені яйця зі шпинатом, помідорами та сиром входять до страв, регулярно присутніх у його ранковому раціоні.

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За даними Британського фонду серця, яйця є хорошим джерелом білка та містять поживні речовини, включаючи вітаміни B12 та D, а також холін, який відіграє важливу роль у роботі головного мозку та нервової системи. Шпинат також має вражаючий поживний склад. Цей листовий овоч містить вітаміни А, С та К, а також фолієву кислоту та залізо.

Раніше ми розповідали детальніше рецепт запечених яєць із сиром, які їсть король Чарльз III.

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