- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 115
- Час на прочитання
- 1 хв
Корисний для серця та шкіри: що їсть на сніданок король Чарльз III
Король Великої Британії їсть вранці просту їжу, яка насамперед збалансована та корисна для його здоров'я.
Кажуть, монарх вважає за краще їсти вранці просту їжу, яка, на думку експертів з харчування, може бути корисною як для здоров'я серця, так і для шкіри.
Чарльз любить запечені яйця з сиром, шпинатом та помідорами - багатий білком сніданок, насичений вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Хоча ця страва може здатися скромною порівняно з розкішними сніданками, що часто асоціюються з королівською сім'єю, експерти стверджують, що його інгредієнти містять цілу низку поживних речовин, пов'язаних із загальним здоров'ям та добробутом, пише mirror.
Колишній королівський кухар Даррен Макгрейді, який готував і для першої дружини Чарльза – принцеси Діани, і королеви Єлизавети II, раніше розповідав, що король часто обирає поживні страви зі свіжих сезонних інгредієнтів. Однак, схоже, запечені яйця зі шпинатом, помідорами та сиром входять до страв, регулярно присутніх у його ранковому раціоні.
За даними Британського фонду серця, яйця є хорошим джерелом білка та містять поживні речовини, включаючи вітаміни B12 та D, а також холін, який відіграє важливу роль у роботі головного мозку та нервової системи. Шпинат також має вражаючий поживний склад. Цей листовий овоч містить вітаміни А, С та К, а також фолієву кислоту та залізо.
Раніше ми розповідали детальніше рецепт запечених яєць із сиром, які їсть король Чарльз III.