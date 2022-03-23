Коштує 700 мільйонів доларів і може збивати безпілотники: що відомо про яхту Путіна

Розкішні судна російських олігархів "сідають на мілину" у всьому світі, оскільки санкції починають кусатися.
Видання Daily Mail поспілкувалося з мамою капітана яхти "Шахерезада", яка, ймовірно, належить Путіну.
Капітан Гай Беннетт-Пірс заперечує, що будь-коли бачив Путіна на борту, а мати капітана Деббі сказала The Daily Telegraph: «Я ні на секунду не припускаю, що Гай працюватиме для цього — як би ви його не називали… вбивці».
Проте, як то кажуть, "все не так однозначно".
Розкішне судно всередині обладнане спа-центром, басейнами, двома вертолітними майданчиками, дров'яним каміном та більярдним столом, який нахиляється, щоб зменшити вплив хвиль. 460-футове судно, кажуть, має вбудовану систему озброєння, здатну збивати безпілотники.
У понеділок журналістка-розслідувачка Марія Певчих та антикорупційний активіст Георгій Албуров заявили, що всі члени екіпажу зі списку, датованого груднем 2020 року, були росіянами, крім капітана. У відео, опублікованому на YouTube, вони стверджували, що частина персоналу яхти працювала у Федеральній службі охорони Росії (ФСО) — агенції, яка гарантує безпеку високопосадовців, включаючи Путіна.
Активісти, які закликали італійську владу конфіскувати яхту, заявили, що наявна інформація доводить, що вона належить Путіну. "На ній працюють російські держслужбовці, військовослужбовці, і вони регулярно їздять до Італії групою для роботи на загадковій яхті", — написала Певчих у Twitter.
Місцеві жителі у Марина-де-Каррара переконані, що суперяхта належить Путіну. 72-річний Джорджіо Петрі сказав газеті: "Звичайно, нічого офіційного немає, але всі місцеві кажуть, що власник яхти - Путін".
Італійська поліція наразі розслідує право власності на судно.
Італійська газета La Stampa під час розслідування, проведеного минулого місяця, пов'язала яхту з уродженцем Казахстану Едуардом Юрійовичем Худайнатовим, колишнім заступником голови правління "Роснефти", російської державної енергетичної компанії.
Журналіст Якопо Якобоні, який стояв за цією роботою, сказав, що «здається, що він людина, пов'язана з найближчим оточенням Путіна, але не настільки багата, щоб володіти яхтою, подібною до «Шехерезади», повідомляє Guardian.
У своєму виступі перед італійським парламентом президент України Володимир Зеленський заявив, що країна має заморозити усі активи, що належать російській еліті.
Він наполягав: «Заморозьте їхнє майно, їхні рахунки, їхні яхти — від Шахерезади до найменших».
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