Косички та шпильки Сари Фергюсон: розглядаємо оригінальні зачіски герцогині Йоркської

Під час заміжня герцогиня часто використовувала аксесуари для волосся. Нижче ви побачите кілька її чарівних зачісок.

У 80 і 90 роках у моді були трохи інші прикраси для волосся ніж зараз — химерніші, об'ємні та яскраві. Однією з тих, хто любив подібні прикраси була британка Сара Фергюсон, яка тоді була одружена з принцом Ендрю — сином королеви Єлизавети та принца Філіпа.

З'являвшись на публіці, вона та її стилісти з волосся неодноразово приділяли особливу увагу саме аксесуарам і в результаті це стало візитівкою жінки.

Сара носила тематичні шпильки у вигляді літаків, прапорів, але особливо любила французьку косу і часто вплітала в неї різні стрічки та прикрашала бантами різних розмірів та стилів.

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Сара Фергюсон / Фото: Associated Press

Однак у 90-х Сара кардинально змінила імідж — відрізала довге волосся в каре і робила більш жіночне і "доросле" укладання. Вона відрізала волосся приблизно у березні 1991 року, зробила густий чубчик та легкий каскад. Цей стиль, зачіска та укладання дуже личили жінці. Зміни, ймовірно, були пов'язані з труднощами в особистому житті, які згодом призвели до розлучення.

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Читайте також:

Сара Фергюсон - колишня дружина принца Ендрю (13 фото)