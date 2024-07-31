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Котедж Фрогмор: принц Гаррі та Меган Маркл були в захваті від пропозиції королеви Єлизавети II жити там

Котедж Фрогмор: принц Гаррі та Меган Маркл були в захваті від пропозиції королеви Єлизавети II жити там

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Зараз ця резиденція порожніє, бо герцога та герцогиню Сассекських попросили виїхати звідти більше року тому.

Як писав у своїй книжці "Запасний" принц Гаррі, коли вони з дружиною чекали на народження першого сина, то постало питання розширення житла. Тоді вони звернулися до королеви Єлизавети II, щоб розглянути можливі варіанти, куди можна переїхати. І монархиня запропонувала їм Frogmore Cottage.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Associated Press
Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

У пресі писали, що Гаррі та Меган хотіли жити у Віндзорському замку і королева рішуче відкинула цю пропозицію, але у книжці принц пояснив, що цього не було, і Фрогмор їх повністю задовольнив. Там зробили ремонт і молода сім'я була дуже задоволена своїм новим житлом. Королева ж говорила, що сподівається, пара оцінить її щедрість, тому що вхід до саду для королеви знаходиться прямо поруч із їхнім котеджем. Тобто вона буквально пожертвувала своїм комфортом заради онука та його родини.

Королева Єлизавета II та принц Гаррі / © Getty Images
Королева Єлизавета II та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Вже після того, як Сасекські переїхали до Канади, а потім і до США, Frogmore Cottage залишався їхньою резиденцією. Але через кілька років і після сходження на престол короля Чарльза III пару попросили звільнити його. Гроші, витрачені на ремонт котеджу, пара повернула.

Фрогмор-гаус / © Associated Press
Фрогмор-гаус / Фото: Associated Press

Також повідомлялося, що принц Гаррі розглядає можливість придбати будинок у Великій Британії, де він зможе зупинятися зі своєю родиною, приїжджаючи на батьківщину.

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