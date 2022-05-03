"Коти війни": український фотограф зняв бездомних тварин Київської області

Після повномасштабного вторгнення РФ та руйнування російською армією міст по всій Україні без даху над головою залишилися не тільки сотні тисяч людей, а й їхні домашні вихованці. Декого з них кинули або були змушені залишити їх господарі, інші просто загубилися.
Київський фотограф Костянтин Сова відправився до Київської області, в деокуповані населені пункти – Гостомель та Горенку, де зробив серію фотографій безпритульних котів.
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"Котиків вам у стрічку. Більшість цих тварин кинуті або загубилися. Знаходяться вони у Гостомелі та Горенці, приблизно 20 хвилин їзди від Києва", — підписав знімки фотограф.
Костянтин також написав, що зберіг на гугл-карті місця, в яких зустрів цих бідолах, тому, якщо ви хочете дати притулок комусь із них, звертайтеся до фотографа, щоб уточнити координати.
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