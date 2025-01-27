"Кожен день - це бонус": принцеса Анна вперше розповіла, як пережила струс мозку

Минулого літа королівська принцеса отримала струс мозку у своєму маєтку Геткомб-парку, де живе з чоловіком Тімоті Лоренсом. Це було у червні.

Нещодавно принцеса здійснила свій перший закордонний візит цього року до Південної Африки, під час якого поділилася подробицями інциденту, що стався з нею.

74-річна Анна заявила, що нічого не пам'ятає про ту подію, внаслідок якої її було госпіталізовано на п'ять днів. Передбачається, що причиною стало зіткнення з конем у її маєтку Геткомб-парку. Вона каже, що цей нещасний випадок навчив її, що "насправді кожен день – це бонус", цитує її слова People.

Принцеса Анна у Південній Африці / Фото: Getty Images

"Я знаю, куди я прямувала, і це було пов'язано з курами, ні, з кіньми це не мало зв'язку. Моїм регулярним візитом було спостереження за курами. Я гадки не маю, що я робила в полі, тому що зазвичай я ніколи туди не ходила. Це просто нагадує вам, що ви ніколи не знаєте, напевно, що щось станеться, і ви можете не оговтатися", — сказала принцеса Анна. "Вам дуже пощастило, якщо ви зможете продовжувати залишатися більш-менш здоровим глуздом, а минулого літа я була дуже близька до того, щоб не бути такою", — додала принцеса Анна.

На запитання про те, чи планує вона найближчим часом піти на пенсію (Анна, нагадаємо, найпрацьовитіший член королівської родини), вона відповіла, що вихід на пенсію "насправді не варіант".

"Я не думаю, що у цьому конкретному житті є якась пенсійна програма", — додала принцеса.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Візит принцеси Анни до Південної Африки 21 та 22 січня проходив без її чоловіка, віце-адмірала сера Тімоті Лоренса, який залишився у Великій Британії після того, як отримав травму та розтяг зв'язки.

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

Читайте також:

Стиль принцеси Анни (17 фото)