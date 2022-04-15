"Кожен досвід – безцінний": Олена Зеленська закликала українців ділитися своїми історіями про війну

Перша леді України розповіла про нові розділи у чат-боті "Відлік".

Олена Зеленська написала в Instagram допис, в якому розповіла про те, що через чат-бот "Відлік" багато людей діляться своїми історіями про війну, які читає багато користувачів.

"Лише тиждень тому презентувала наш чат-бот "…Відлік…24|02" (лінк в описі профілю) для ваших особистих історій війни. А сьогодні в нього вже 10 тисяч переглядів і десятки відвертих розповідей. Дякую вам за таку довіру!" – написала перша леді.

Пані Зеленська зазначила, що вони вже знають, на які напрямки можна розподілити ці розповіді.

"Тож у чат-боті поступово з’являтимуться нові розділи. Сьогодні анонсую два:

Слово до наших захисників.

Історія порятунку та людяності.

Ви можете розмістити вашу історію в одному з них, в обох або без розділу – як вважаєте за потрібне. Бо все, що ви відчуваєте, – важливо. Все це треба проговорити й запам’ятати. Кожен досвід – безцінний. Із болю, переживань, надії кожного з нас складається історія країни – тут і зараз", - додала Олена Володимирівна.

Нагадаємо, раніше Зеленська показала 15-річну дівчинку, яка втратила ногу після ворожого обстрілу

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