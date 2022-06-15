Кожне життя важливе: бійці ТРО показали, як рятували дитинча козулі

Кожне життя важливе: бійці ТРО показали, як рятували дитинча козулі

Поки російська армія безжально обстрілює мирні міста України, українці намагаються зберегти кожне життя.

Українські воїни вкотре підтвердили, що на відміну від російських мають велике серце. Мережу зворушила серія знімків, на яких зображено процес порятунку дитинчати козулі.

Бійці криворізького підрозділу Сил територіальної оборони ЗСУ під час патрулювання в херсонських лісах виявили знесилене дитинча козулі — його мати загинула на розтяжці, залишеній російською армією, і воно залишилося саме. Медики надали допомогу пораненій тварині

Доброго ранку Ми з Криворіжжя! Вранці патрулювали Херсонські ліси на наявність орків. Знайшли знесилене дитинча... Опубліковано Максом Трачем П'ятниця, 10 червня 2022 р.

"Трохи підгодуємо, вилікуємо і випустимо на волю", — написав Макс Трач у своєму Facebook.

24 коти і 2 собаки - волонтерка зуміла врятувати з окупації і себе, і тварин

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