Кожне життя важливе: харків'янка врятувала понад 50 кинутих тварин – собак, котів, гризунів

Поки російська армія обстрілює мирні українські міста, українці намагаються врятувати кожне життя.

Команда UAnimals розповіла історію харків'янки, яка врятувала та евакуювала до Кіровоградської області не лише своїх, а й чужих тварин. А їх було 52.

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"Нещодавно UAnimals познайомилися з волонтеркою Тетяною з Харківщини. Нашу команду вразила доброта та відвага жінки. За час війни кількість її тварин зросла в 14 разів. До нападу агресорів Тетяна мала 4 собаки, але з початком бойових дій вона стала збирати покинутих тварин, яких лишали люди, коли тікали з міста. Зараз у волонтерки 16 собак, 10 папуг, яких їй підкинули сусіди та 30 гризунів, частину яких вона врятувала з розбитого зоомагазину та ветеринарної клініки.



Перший час харків’янка жила з тваринами вдома, але одного дня в їх оселю влучив снаряд. Після цього Тетяна була вимушена разом з підопічними переїхати до Кіровоградської області…", — написали зооактивісти з UAnimals.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як волонтери врятували з Краматорська 55 дорослих собак та 33 цуценят.

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