Кожне життя важливе: смілива пенсіонерка рятує тварин в окупованому Херсоні

Поки російська армія безжально обстрілює міста України та вбиває мирних жителів, українці намагаються зберегти кожне життя.

Команда UAnimals на своїй сторінці в Instagram розповідає про відважних українців, які ризикують життям, рятують тварин.

Так, Наталія Яківна – пенсіонерка з окупованого Херсона – дуже любить тварин і зараз опікується 12 тваринами, яких у тяжкому стані врятувала з вулиці.

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"Молюся, щоб люди дочекалися перемоги, миру, спокою та стали добрішими до собі подібних та наших менших братів, тварин. Мрію, щоб у мене було 2 мільйони доларів, щоб зробити щасливими й людей і тваринок", — поділилася своїми думками з командою UAnimals Наталя.

"Разом зі своїми підопічними жінка рахує вибухи та, сподівається, що визволення не за горами. З собакою Євою вони ходять до кафе в центрі міста, бо лише біля нього можна зловити вай-фай та повідомити близьким, що вона і тварини в порядку та чекають на перемогу України", — розповідають зоозахисники та закликають усіх допомагати тваринам на тимчасово окупованих територіях.

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