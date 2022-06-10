Кожне життя важливе: смілива українка врятувала з-під обстрілу 26 тварин

Через повномасштабне вторгнення РФ і постійні обстріли мирних міст страждають і тварини, які часто залишаються без своїх господарів.

Команда організації UAnimals розповіла у своєму Instagram історію сміливої жінки з Бахмуту Донецької області, яка змогла евакуювати тварин під обстрілами. Бахмут — місто, яке щодня страждає від ворожої артилерії. Жителі колись 70-тисячного міста зараз змушені виїжджати та залишати свої будинки.

"Ці 24 коти та 2 собаки стали вимушеними переселенцями з Бахмуту. Місто перебуває під постійними обстрілами російських військових. Проте, волонтерка Вікторія не покинула чотирилапих, а евакуювалася разом з ними до Київської області.

Зараз жінка з тваринами проживає в селі Тростинська Новоселиця, у невеличкій кімнаті будинку, де немає ані газу, ані води. З такою кількістю котів та собак Вікторію не захотіли ніде приймати, тому вона вимушена жити наразі в таких умовах", — написали зооактивісти та закликали орендодавців здавати свої квартири переселенцям із тваринами.

Як кияни рятують тварин, які постраждали від війни

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