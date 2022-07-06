Кожне життя важливе: волонтери під обстрілами рятують тварин у Слов'янську

Кожне життя важливе: волонтери під обстрілами рятують тварин у Слов'янську

Поки російська армія безжально бомбардує міста України та вбиває людей, українці, ризикуючи, намагаються зберегти кожне життя.

Команда організації UAnimals продовжує розповідати про волонтерів, які, ризикуючи своїм життям, рятують тварин у всіх гарячих точках України.

Під опікою організації "Дай шанс", що у Слов'янську, перебуває понад 200 собак та сотні покинутих вуличних чотирилапих. "Зараз дуже важка ситуація у Слов'янську. Немає води, іноді не буває світла – тоді годуємо кормом, воду возимо з колодязів. Але щоб привезти, треба купити паливо. Зараз організація допомагає не лише нашим тваринам, а й усім покинутим колишнім домашнім вихованцям, а їхня величезна кількість”, — каже власниця закладу Ірина.

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"Волонтери їздять годувати тварин під обстрілами. До того ж пані Ірина, голова "Дай шанс", саме заради тварин не евакуюється із міста.

Організація надає притулки, лікує, годує, стерилізує та влаштовує у сім'ї своїх чотирилапих підопічних. Хворих та стареньких тварин зазвичай залишають жити у себе, бо таких ніхто не хоче брати.

Нещодавно військові принесли в організацію цуценят, яких знайшли прямо на дорозі. Одного з підопічних собак забрали зі зруйнованого снарядом будинку, тварина жила на руїнах сама. Власники залишили собаку та поїхали з міста", — розповідають UAnimals.

І додають, що кожен з нас іноді потребує шансу на щось. Тварини в умовах війни мають не просто шанс, а право не бути покинутими, не страждати від ран, отримувати піклування та турботу. Вони беззахисні, тож наша справа подбати про них. І закликають усіх допомагати чотирилапим.

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