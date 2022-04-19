Кожне життя важливе: волонтери розповіли, як евакуювали левів із Харкова

Кожне життя важливе: волонтери розповіли, як евакуювали левів із Харкова

Поки що російські війська бомбять мирні українські міста та руйнують інфраструктуру, українці, ризикуючи життям, рятують тварин.

Організація ЗооПатруль UA на своїй сторінці у Instagram розповіла, як волонтери під обстрілами рятували левів із Харкова. Тварини у стресі, але, головне, вони живі.

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"…Там точилися страшні бої, загинули дитенчата тварин – білі тигренята, дитенчата пантери та зовсім маленькі ягуари. Також потрапили під обстріл три співробітника зоопарку, що не покинули тварин і намагалися їх погодувати. Вони загинули разом зі своїми підопічними.

Однак, це все не зупинило рятувальників – знайшлися справжні герої, волонтери з Харкова та інших міст, що визвалися евакуювати тваринок, які ще живі.

Операція ВДАЛАСЯ! Бус з левами зміг прорватися з оточення. По дорозі його РОЗСТРІЛЮВАЛИ російські військові, однак кулі, якимось чудом не зачепили ні людей, ні тварин!

Леви пережили страшний шок, вони впали в депресію... Тварини зараз потребують тривалої реабілітації.

Ми дуже сподіваємося ці великі киці підуть на поправку.

Робота харківських волонтерів, які, без жодних перебільшень, ризикували власним життям задля порятунку звірів – варта величезної пошани!" – розповіли у ЗооПатрулі UA.

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