Кожне життя важливе: волонтери розповіли, як рятували з Краматорська понад 80 собак

Кожне життя важливе: волонтери розповіли, як рятували з Краматорська понад 80 собак

Через повномасштабну війну, розв'язану Росією на території України, страждають не лише мирні жителі, а й тварини.

Поки російські війська обстрілюють українські міста, волонтери, ризикуючи життям, рятують тварин із найгарячіших точок країни.

Активісти з UAnimals на своїй сторінці в Instagram розповіли, як евакуювали собак із Краматорська – 55 дорослих тварин та 33 цуценя. Частину собак було перевезено до Олександрії та Івано-Франківська, інших собак було відправлено до європейських притулків.

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"Перше, з чим ми зіткнулися, це викинуті тварини: породисті, безпородні, залишені на ланцюгу, у закритих квартирах. Війна показала наше безвідповідальне ставлення до тварин — починаючи від законів і закінчуючи кожною простою людиною, яка не може зрозуміти, навіщо потрібна стерилізація домашніх улюбленців. Треба щось змінювати, інакше ми завжди будемо у такому безладі, у нас завжди буде велика кількість безпритульних тварин", — каже депутат Краматорської міськради Наталія Тітомир.

Волонтери Краматорська закликають мешканців міста не бути байдужими до безпритульних тварин та підгодовувати їх у ці складні часи.

"Залишайте корм і воду вуличним тваринам, розповідайте на своїх сторінках у соціальних мережах, тегайте нас і надихайте інших на добрі справи. Ваше бажання допомагати тваринам мотивує нас продовжувати свою діяльність. Дякую вам за підтримку", — додають у UAnimals.

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