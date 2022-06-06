Кожне життя важливе: як допомогти бездомним тваринам у спеку

Кожне життя важливе: як допомогти бездомним тваринам у спеку

Середня денна температура в Україні збільшується з кожним днем. Від спеки можуть страждати - навіть гинути - тварини. Як їм допомогти, читайте нижче.

Команда організації UAnimals розповіла, як допомогти бездомним тваринам під час спеки:

"Спекотні дні розпочинаються, пляшка з водою стає однією з необхідних речей, яку варто брати з собою на прогулянку. На жаль, вуличним тваринам важко дістати воду. За неофіційною статистикою щороку від спеки гине близько 25% безпритульних тварин. Спрага загрожує чотирилапим порушенням згортання крові, серцево-судинними захворюваннями та втратою свідомості. Команда UAnimals просить бути небайдужими до тварин та лишати для них воду. Лише кілька хвилин вашого часу можуть рятувати життя тварин. Дбаймо про беззахисних разом!"

Що робити, щоб допомогти бездомним тваринам у спеку:

Відшукайте безпечне та тихе місце, в якому можна поставити ємність з водою. Залишайте миску в тіні, щоб рідина менше випаровувалася.



Поповнюйте запаси води двічі на день: зранку та ввечері. Воду необхідно регулярно міняти, адже у ній може розвинутися інфекція.

Такі нескладні у виконанні речі допоможуть урятувати життя тварині у спеку.

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