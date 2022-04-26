Кожне життя важливе: як допомогти знесиленій тварині на вулиці

Кожне життя важливе: як допомогти знесиленій тварині на вулиці

Під час війни на вулиці з'явилося багато тварин, які потребують допомоги. Тому важливо знати, як правильно їм допомогти.

Команда організації UAnimals у своєму Instagram дала кілька порад про те, що робити, якщо вам зустрілася на вулиці знесилена тварина:

"Для початку треба визначити - тварина домашня чи безпритульна. На те, що тварина домашня, вказує: вона має охайний вигляд, розгублена, шукає когось та зазвичай іде до рук. Також, імовірно, в такої тварини буде ошийник чи шлея.

Якщо тварина домашня, варто зайнятись пошуком власників. На тварині може бути жетон із адресником або ж контактна інформація може бути написана на шлеї чи ошийнику. Також варто зробити якісні світлини тварини та розмістити їх у профільних групах в соцмережах, у себе на особистій сторінці або звернутись до знайомих волонтерів, щоб знайти старих чи нових власників.

Тварину бажано оглянути на предмет поранень і за потреби відвести до спеціалізованої ветклініки. Уточнюйте графік роботи конкретних закладів за телефонами, які вказані на сайтах.

Якщо у вас є можливість, прихистіть тварину в своїй оселі, допоки власники не знайдуться і не зможуть її забрати, або ж заберіть її до себе назавжди, якщо раптом ця тварина залишилась без господарів. Ви подаруєте їй дім, а у вас з'явиться вірний друг.

Якщо ж тварина безпритульна, ви можете їй допомогти, залишаючи поблизу корм та воду, а також пускаючи її до під'їздів.

Нам варто бути добрими та співчутливим, аби разом подолати жорстокість, яку принесли до нашої країну росіяни".

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