Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кожне життя важливе: зворушлива історія собаки Ади, врятованої військовим хірургом

Дата публікації
Перегляди
812
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кожне життя важливе: зворушлива історія собаки Ади, врятованої військовим хірургом

www.credits

Поки російські війська обстрілюють мирні українські міста, волонтери та лікарі, ризикуючи життям, намагаються зберегти кожне життя.

Вчора до фронтового шпиталю було доставлено пораненого 9-річного хлопчика та собаку. Поранення в ногу не загрожувало життю та здоров'ю дитини, а м'які тканини тварини були пробиті трьома осколками, які, на щастя, не залишились у тілі. Оперувати собаку взявся доктор Чарльз – волонтер із Америки, який допомагає українським військовим хірургам у прифронтовій зоні.

Зворушливою історією порятунку собаки на окличку Ада поділився Володимир Демченко на своїй сторінці у Facebook.

"Собака лежала сумирно весь час, доки її обстежували магнітом на предмет осколків, доки голили лапу під крапельницю, доки знеболювали, зашивали і несли на рентген.

– Я тебе люблю. Так люблю! Ти хороша дівчинка, - повторював Чарльз кожного разу коли собака перелякано озиралась на купу людей що обступили її з усіх сторін.

– Як її звати?

– Ада! Ада!

Ада, коли почула голос хазяйки, спробувала зірватися на ноги, але ми її притримали. Взагалі серед нас мінімум двоє постійно гладили її, заспокоюючи, тож військові хірурги, що вже відправили хлопчика в головний госпіталь, жартували, що собака думає, що вже потрапила в собачий рай – стільки уваги.

Але блін…коли Чарльз закінчив роботу і погладив її морду, вона вдячно лизнула його руку. Тільки його! Чарльз поцілував її в морду.

Коротше, доповідаю, силами медиків 2-й окремий батальйон ДУК ПС та групи анонімних американських волонтерів хороша дівчинка Ада була врятована і зараз відлежується і чекає приїзду ветеринарів. В той же час воєнні хірурги попіклувалися про її хазяїна.

Взагалі, армійські хірурги – це окрема каста людей, які заслуговують максимальної поваги, і я би не хотів, щоб історія про песика затьмарила їх роботу – на жаль, вони критично ставляться до медіа і не дають змоги прославити їх так, як вони того заслуговують, але…нема слів. Вони тут людей збирають із таких агрегатних станів… і жодного вихідного, починаючи з першого дня", – пише Володимир.

Захоплюємося військовими та лікарями, які не покинули тварину та врятували їй життя.

Читайте також:

Наступна публікація