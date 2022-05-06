Кожне життя важливе: зворушлива історія собаки Ади, врятованої військовим хірургом

Кожне життя важливе: зворушлива історія собаки Ади, врятованої військовим хірургом

Поки російські війська обстрілюють мирні українські міста, волонтери та лікарі, ризикуючи життям, намагаються зберегти кожне життя.

Вчора до фронтового шпиталю було доставлено пораненого 9-річного хлопчика та собаку. Поранення в ногу не загрожувало життю та здоров'ю дитини, а м'які тканини тварини були пробиті трьома осколками, які, на щастя, не залишились у тілі. Оперувати собаку взявся доктор Чарльз – волонтер із Америки, який допомагає українським військовим хірургам у прифронтовій зоні.

Зворушливою історією порятунку собаки на окличку Ада поділився Володимир Демченко на своїй сторінці у Facebook.

"Собака лежала сумирно весь час, доки її обстежували магнітом на предмет осколків, доки голили лапу під крапельницю, доки знеболювали, зашивали і несли на рентген.

– Я тебе люблю. Так люблю! Ти хороша дівчинка, - повторював Чарльз кожного разу коли собака перелякано озиралась на купу людей що обступили її з усіх сторін.

– Як її звати?

– Ада! Ада!

Ада, коли почула голос хазяйки, спробувала зірватися на ноги, але ми її притримали. Взагалі серед нас мінімум двоє постійно гладили її, заспокоюючи, тож військові хірурги, що вже відправили хлопчика в головний госпіталь, жартували, що собака думає, що вже потрапила в собачий рай – стільки уваги.

Але блін…коли Чарльз закінчив роботу і погладив її морду, вона вдячно лизнула його руку. Тільки його! Чарльз поцілував її в морду.

Коротше, доповідаю, силами медиків 2-й окремий батальйон ДУК ПС та групи анонімних американських волонтерів хороша дівчинка Ада була врятована і зараз відлежується і чекає приїзду ветеринарів. В той же час воєнні хірурги попіклувалися про її хазяїна.

Взагалі, армійські хірурги – це окрема каста людей, які заслуговують максимальної поваги, і я би не хотів, щоб історія про песика затьмарила їх роботу – на жаль, вони критично ставляться до медіа і не дають змоги прославити їх так, як вони того заслуговують, але…нема слів. Вони тут людей збирають із таких агрегатних станів… і жодного вихідного, починаючи з першого дня", – пише Володимир.

Захоплюємося військовими та лікарями, які не покинули тварину та врятували їй життя.

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