Кожна прийшла у розкішній тіарі: королева Швеції та її доньки-принцеси відвідали урочисту вечерю

Кронпринцеса Вікторія та її чоловік принц Даніель / фото: instagram.com/kungahuset

Вітали почесних гостей королева Сільвія з чоловіком-королем, кронпринцеса Вікторія, принц Даніель, принц Карл Філіп, принцеса Мадлен та Крістофер О’Нілл.

На розкішному заході королівські дами з’явилися у красивих вечірніх сукнях та коштовностях, особливу увагу серед яких привернули тіари, які принцеси та королева продемонстрували.

Зала, де проводилась урочиста вечеря / фото: instagram.com/kungahuset

Королева Сільвія

Її Величність королева Швеції була одягнена у рожеву сукню з довгими рукавами та оригінальним напуском на плечах від Georg et Arend. Вбрання вона доповнила парюрою з діамантами та аметистами, які, ймовірно, належали колись імператриці Франції Жозефіні.

Королева Сільвія та король Швеції Карл XVI Густав / фото: instagram.com/kungahuset

Кронпринцеса Вікторія

Спадкоємиця престолу обрала яскраво-рожеву сукню-кейп від бренду Safiyaa. Вбрання вона доповнила діамантовою «Тіарою Коннахта», сережками-підвісками теж із королівської колекції та брошкою з діамантами та опалом.

Кронпринцеса Вікторія та її чоловік принц Даніель / фото: instagram.com/kungahuset

Принцеса Мадлен

Молодша дочка королеви обрала гламурну сукню із золотими лелітками, декольте та шлейфом від Monique Lhuillier. Головною прикрасою луку Мадлен стала тіара, оскільки це була унікальна коштовність — наполеонівська тіара з огранованої сталі.