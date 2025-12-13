- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 1 хв
Кожна прийшла у розкішній тіарі: королева Швеції та її доньки-принцеси відвідали урочисту вечерю
У четвер, 11 грудня, король Швеції Карл XVI Густав провів урочисту вечерю для лауреатів Нобелівської премії 2025 року в Королівському палаці в Стокгольмі.
Вітали почесних гостей королева Сільвія з чоловіком-королем, кронпринцеса Вікторія, принц Даніель, принц Карл Філіп, принцеса Мадлен та Крістофер О’Нілл.
На розкішному заході королівські дами з’явилися у красивих вечірніх сукнях та коштовностях, особливу увагу серед яких привернули тіари, які принцеси та королева продемонстрували.
Королева Сільвія
Її Величність королева Швеції була одягнена у рожеву сукню з довгими рукавами та оригінальним напуском на плечах від Georg et Arend. Вбрання вона доповнила парюрою з діамантами та аметистами, які, ймовірно, належали колись імператриці Франції Жозефіні.
Кронпринцеса Вікторія
Спадкоємиця престолу обрала яскраво-рожеву сукню-кейп від бренду Safiyaa. Вбрання вона доповнила діамантовою «Тіарою Коннахта», сережками-підвісками теж із королівської колекції та брошкою з діамантами та опалом.
Принцеса Мадлен
Молодша дочка королеви обрала гламурну сукню із золотими лелітками, декольте та шлейфом від Monique Lhuillier. Головною прикрасою луку Мадлен стала тіара, оскільки це була унікальна коштовність — наполеонівська тіара з огранованої сталі.