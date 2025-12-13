ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

Кожна прийшла у розкішній тіарі: королева Швеції та її доньки-принцеси відвідали урочисту вечерю

У четвер, 11 грудня, король Швеції Карл XVI Густав провів урочисту вечерю для лауреатів Нобелівської премії 2025 року в Королівському палаці в Стокгольмі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кронпринцеса Вікторія та її чоловік принц Даніель / фото: instagram.com/kungahuset

Кронпринцеса Вікторія та її чоловік принц Даніель / фото: instagram.com/kungahuset

Вітали почесних гостей королева Сільвія з чоловіком-королем, кронпринцеса Вікторія, принц Даніель, принц Карл Філіп, принцеса Мадлен та Крістофер О’Нілл.

На розкішному заході королівські дами з’явилися у красивих вечірніх сукнях та коштовностях, особливу увагу серед яких привернули тіари, які принцеси та королева продемонстрували.

Зала, де проводилась урочиста вечеря / фото: instagram.com/kungahuset

Зала, де проводилась урочиста вечеря / фото: instagram.com/kungahuset

Королева Сільвія

Її Величність королева Швеції була одягнена у рожеву сукню з довгими рукавами та оригінальним напуском на плечах від Georg et Arend. Вбрання вона доповнила парюрою з діамантами та аметистами, які, ймовірно, належали колись імператриці Франції Жозефіні.

Королева Сільвія та король Швеції Карл XVI Густав / фото: instagram.com/kungahuset

Королева Сільвія та король Швеції Карл XVI Густав / фото: instagram.com/kungahuset

Кронпринцеса Вікторія

Спадкоємиця престолу обрала яскраво-рожеву сукню-кейп від бренду Safiyaa. Вбрання вона доповнила діамантовою «Тіарою Коннахта», сережками-підвісками теж із королівської колекції та брошкою з діамантами та опалом.

Кронпринцеса Вікторія та її чоловік принц Даніель / фото: instagram.com/kungahuset

Кронпринцеса Вікторія та її чоловік принц Даніель / фото: instagram.com/kungahuset

Принцеса Мадлен

Молодша дочка королеви обрала гламурну сукню із золотими лелітками, декольте та шлейфом від Monique Lhuillier. Головною прикрасою луку Мадлен стала тіара, оскільки це була унікальна коштовність — наполеонівська тіара з огранованої сталі.

Принцеса Мадлен з братом принцом Карлом Філіпом та чоловіком Крістофером О’Ніллом / фото: instagram.com/kungahuset

Принцеса Мадлен з братом принцом Карлом Філіпом та чоловіком Крістофером О’Ніллом / фото: instagram.com/kungahuset

Дата публікації
Кількість переглядів
88
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie