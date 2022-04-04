Вкрадене мистецтво: українські художники, яких Росія несправедливо видає за своїх

Мистецтво – це ще одна річ, яку вкрала у нас Росія.

Протягом століть Росія намагається присвоїти собі заслуги видатних митців, серед яких музиканти, композитори, письменники та художники, виправдовуючи це тим, що за часи їхнього життя існувала Російська імперія, а отже, за логікою росіян, усе культурне надбання автоматично стало російським.

Однак, у своїй творчості художники ніколи не забували про українську ідентичність та культуру, яку любили і відповідно зображували у картинах. Сьогодні ми хочемо згадати відомих на весь світ талановитих митців, які абсолютно несправедливо увійшли до історії культури як "російські художники".

Іван Айвазовський

Геніальний мариніст, якого, звісно ж, зараховують до російського культурного надбання, однак Айвазовський народився в Криму у вірменській родині, що емігрувала туди з Галичини, до якої його предки перебралися з Вірменії. У свої творчості художник часто звертався до української культури і, окрім морських пейзажів, писав й інші роботи, про які у РФ не згадують. Серед видатних українських робіт Айвазовського: "Весілля в Україні", "Український пейзаж з чумаками при місяці", "Очерет на Дніпрі", "Млин на березі річки. Україна", "Під час жнив".

Іван Айвазовський "Весілля в Україні" / uk.wikipedia.org

Нині найулюбленіша робота кожного українця – "Пожежа Москви". Дивимося – візуалізуємо!

Іван Айвазовський "Пожежа Москви" / kartinysistoriey.ru

Ілля Рєпін

Живописець Рєпін також народився в Україні, батьківщиною митця є місто Чугуїв у Харківській області. Дід по батьківській лінії – Василій Юхимович Рєпін – був неслуживим козаком. У своїй творчості художник часто звертався до українського походження, і рідні мотиви посідали важливе місце у його творчості.

Найвідомішою роботою художника на тему України стала картина "Запорожці пишуть листа турецькому султану". Також у творчості митця були такі роботи української тематики: "Вечорниці", "Гайдамаки", "Чорноморська вольниця", "Українка біля тину", "Софія Драгомирова в українському вбранні", "Отаман Іван Дмитрович Сірко" та багато інших.

Ілля Рєпін "Запорожці пишуть листа турецькому султану" / Getty Images

Казимир Малевич

Цей відомий на весь світ художник народився у Києві в українсько-польській католицькій родині, навчався у Київській мистецькій школі. Попри те, що 1904 року Малевич переїхав до Москви, неодноразово підкреслював, що його художнє бачення світу сформувало українське село, та говорив, що його національність – українець. Також митець захоплювався українською вишивкою, малював ескізи для неї, писав статті українською мовою.

Казимир Малевич "Пейзаж під Києвом" / Getty Images

Казимир Малевич "Три жінки в дорозі" / Getty Images

Архип Куїнджі

Народився художник в родині бідного шевця-грека в передмісті українського Маріуполя – селі Карасу, нині – вулиця Карасівська. Головною картиною своєї творчості художник вважав "Місячну ніч на Дніпрі". Також у творчості Куїнджі було й багато інших робіт за українськими мотивами: "Українська ніч", "Чумацький шлях у Маріуполі", "Дніпро вранці", "Україна".

Музей художника розташований у Маріуполі. У ході російсько-української війни будівля музею була зруйнована ворожими військами, однак картин Куїнджі та інших українських митців, за повідомленнями Маріупольської міської ради, на той час там не було – їх встигли врятувати.

Архип Куїнджі "Місячна ніч на Дніпрі" / Getty Images

Архип Куїнджі "Ніч в Україні" / Getty Images

Архип Куїнджі "Вечір в Україні" / Getty Images

Олександр Мурашко

Походив із видатного роду художників – його дядьком був Микола Мурашко, ще один видатний український митець. Народився Олександр у Києві, але до семи років мешкав біля містечка Борзни на Чернігівщині, де його виховувала бабуся. Роботи художника відкрили українське мистецтво світові, і завдяки йому воно вийшло зі стану вузько національного, провінційного. Талант митця підняв його до західноєвропейського рівня, а його твори долучені до контексту світового художнього процесу.

У своїй творчості часто звертався до українських мотивів. Найвідомішими картинами художника є "Селянська родина", "Карусель".

Олександр Мурашко "Карусель" / uk.wikipedia.org

Олександр Мурашко "Селянська родина" / uk.wikipedia.org

Давид Бурлюк

Бурлюка знають у світі як "батька російського футуризму", однак народився художник у Сумській області та мав козацьке коріння. Серед численних робіт художника є низка присвячених Україні: "Святослав", "Запорожці у поході", "Рибалки", "Тарас Шевченко". Найвідомішою роботою, звісно, є картина "Козак Мамай".

Давид Бурлюк "Козак Мамай" / uk.wikipedia.org

Олександра Екстер

Українська художниця має грецьке та єврейське походження, а народилася у місті Білосток, у Польщі, проте невдовзі переїхала з родиною до Києва, де розпочала навчання у Київському художньому училищі. Художниця вважається яскравою представницею європейського кубізму та футуризму, українського авангарду та однією із засновниць стилю ар-деко.

Олександра Екстер "Театральна композиція" / arthistoryproject.com

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