Краса для ЗСУ: Леся Нікітюк із синьо-жовтими квітами запустила флешмоб, щоб підтримати наших захисників

Ведуча і зірка Instagram закликає дівчат доглядати за собою і тішити своїми гарними фото наших військових.

Леся Нікітюк запустила цікавий флешмоб. Вона закликає дівчат підбадьорити наших захисників своїми гарними світлинами. Потрібно привести себе до ладу, сфотографуватися і опублікувати знімок із хештегом #красадляЗСУ.

"Дівчата! Я бачу, як за час війни ми з вами трохи, як це правильно сказати… так шоб себе і вас не образити.. Ну не постаріли, а так би мовити потьмяніли, втратили колір, короче. Ми не маємо на це право. Я розумію, що такий час. Але час страху минув, ми високо підняли голову. А якщо ми її підняли - значить вона має мати розкішний вигляд!

Наші чоловіки, наші захисники мають бачити нас гарними. Щоб вони ще краще нас захищали, ми маємо підняти їм моральний дух ну і чоловічий.

Щоб було бажання швидше розбити ворога і повернутися додому. Тому пропоную флешмоб - виставляємо свої гарні фото під хештегом #красадляЗСУ", - написала Леся.

Нагадаємо, раніше Оля Цибульська закликала дівчат і жінок усупереч війні залишатися гарними для наших захисників.

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