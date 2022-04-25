Краса неймовірна: у Києві розцвіли сакури

Знімками діляться фоловери у соцмережах.

Ми вже показували вам, як у Києві зацвіли магнолії, а також як на Майдані Незалежності розцвіли червоні тюльпани, висаджені на честь Героїв Небесної Сотні.

Тепер у телеграм-каналі "Реальний Київ" опублікували гарні фотографії сакур. Вони розцвіли у парку Кіото. Кияни запрошують помилуватися чарівною красою.

Парк Кіото розташований у Лісовому масиві Деснянського району Києва. Він був закладений 1972 року після встановлення побратимських відносин між Києвом та японським містом Кіото.

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