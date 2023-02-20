Кращий, ніж у Чарльза, але неідеальний: який вигляд має манікюр принца Вільяма

40-річний принц Уельський був одягнений у оксамитовий двобортний піджак від Tom Ford, вартістю 3608 доларів, чорні штани та ідеально налаковані туфлі. Образ дуже елегантний, але була в ньому одна деталь, яка трохи збентежила.

Ми звернули увагу на руки Вільяма, а точніше на його нігті. Його манікюр начебто мав доглянутий вигляд, особливо якщо порівнювати з тим, який вигляд мають нігті короля Чарльза, любителя попрацювати у саду. Але довжина нігтів принца Вільяма трохи завелика.

Манікюр принца Вільяма / Фото: Associated Press

Можливо, принц Уельський мав багато справ напередодні церемонії, і не встиг сходити на манікюр вчасно або він так замотався з дітьми, адже минулого тижня троє нащадків Кейт і Вільяма були на канікулах. А може, така довжина – це і є звичний манікюр для принца. Словом, запитань більше, ніж відповідей. Але тепер придивимося до інших його виходів у світ більш прискіпливо і звернемо увагу на руки. Навіть цікаво.

Принц та принцеса Уельські на церемонії BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

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