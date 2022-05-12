Красива герцогиня Кейт із чоловіком Вільямом відвідали Глазго

Герцог та герцогиня Кембриджські вчора відвідали Глазго. А фотозвітом із нового заходу поділилися на своїх сторінках у Instagram та твітер.

Подружжя зустрілося з представниками громадськості під час відвідування Wheatley Group у Глазго, щоб дізнатися про проблеми безпритульності у Шотландії.

So many students! Sorry if we missed you. pic.twitter.com/dqoupFsWS4 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 11, 2022

Також Кейт та Вільям відвідали початкову школу Святого Іоанна в Порт-Глазго, де поспілкувалися з батьками та дітьми, а потім завершили свій день відвіданням Університету Глазго, щоб поговорити зі студентами про психічне здоров'я та благополуччя. За межами університету зібралося багато студентів, щоби традиційно привітати королівську пару.

Герцогиня мала чудовий вигляд в синьому пальті від Catherine Walker, яке одягла поверх нової блузки Cefinn Riley і поєднала із синіми штанами від LK Bennett із чорним шкіряним поясом. Взута герцогиня була в сині замшеві туфлі на підборах. Кетрін була із сумкою від Polene Paris і в улюблених сережках із перлинними підвісками від Kiki McDonough.

Принц Вільям одягнув темні штани, бірюзовий джемпер та сірий піджак.

Днем раніше принц Вільям вперше відвідав відкриття державного парламенту, де був присутній разом зі своїм батьком принцом Чарльзом. А згодом вони з герцогинею відвідали відкриття пам'ятника жертвам теракту в Манчестері.

Читайте також: