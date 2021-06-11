Красива і економна: дружина Джонсона взяла сукню в оренду для саміту G7

Дружина прем'єр-міністра одягла сміливу рожеву сукню, щоб зустрічати світових лідерів на саміті.

11 червня у Великій Британії відкривається саміт "Великої сімки", який мине місті Карбіс-Бей, на південному заході Англії. Зокрема, країна прийме лідерів із США, Японії, Німеччини, Франції, Італії та Канади, які повинні обговорити такі важливі теми, як коронавірус і зміна клімату.

Керрі Джонсон / Associated Press

Зустрічали гостей прем'єр-міністр Борис Джонсон і його дружина Керрі, для якої цей самі став першим великим заходом після їхнього недавнього одруження. Для зустрічі зі світовими лідерами місіс Джонсон вибрала яскраве і легке вбрання — рожеву сукню від бренду Roksanda з V-подібним декольте, оборками і невеликим плісуванням на спідниці. Поєднала вона своє вбрання з босоніжками на платформі в картатий кольоровий принт.

Керрі Джонсон / Associated Press

Керрі Джонсон / Associated Press

Оскільки свою весільну сукню Керрі орендувала, варто припустити, що вбрання для саміту вона теж вирішила не купувати. Як повідомляє видання Express, рожеву сукню Джонсон можна взяти в оренду на тому ж сайті My Wardrobe Hq, де і її весільний аутфіт.

Раніше вона продемонструвала романтичний образ в червоній сукні від LK Bennett, яку поєднала зі слінгбеками.

Керрі Джонсон, Борис Джонсон, Джо Байден, Джилл Байден / Associated Press

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