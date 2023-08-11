Красива і жіночна: Іванка Трамп показала, як в еспадрильях вчилася грати у бейсбол

Донька колишнього президента США часто ділиться контентом зі свого повсякденного життя.

Іванка Трамп опублікувала в Instagram відео, на якому показала, як вона вчилася грати у бейсбол. Вона добряче замахнулася і вдарила по м'ячу. Процес їй дуже сподобався.

Для такого заняття Трамп обрала досить некомфортний лук. На ній була чорна сукня міді на тонких бретельках і чорні еспадрильї на танкетці і з чорними зав'язками. Волосся Іванка зібрала у низький пучок, щоб не заважало.

"Розминка перед грою з @polarpete20 і @bnimmo24 була чудовою!" – підписала відео Іванка.

У цьому самому образі Іванка разом із чоловіком Джаредом Кушнером та їхніми синами відвідала бейсбольний матч і показала фото в Instagram Stories.

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