Красива кронпринцеса Мері із чоловіком Фредеріком сходила на виставку

Кронпринцеса Мері вже одужала після COVID-19 та відвідала спільний захід із чоловіком.

Спадковий кронпринц Фредерік і кронпринцеса Мері днями відвідали відкриття виставки "Скринька коштовностей королеви" у музеї Амалієнборг у палаці Крістіана VIII в Амалієнборгу в Копенгагені. На виставці вперше було представлено понад 200 відомих і менш відомих прикрас із особистої колекції королеви Данії – Маргрете II, сама монархиня також була присутня на відкритті. Відкрилася виставка в рамках офіційної програми Данського королівського будинку, запланованої з нагоди 50-річчя на престолі королеви Маргрете II.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Getty Images

Кронпринцеса була в гарному бежевому вбранні, з букетом квітів в руках, під пахвою тримала клатч зі зміїної шкіри, а також зробила гарне укладання кучерями. Її чоловік кронпринц Фредерік був у темному костюмі у смужку, білій сорочці та зі строкатою краваткою. На обличчі у принца була легка небритість.

Знімки, зроблені на виставці, були представлені на сторінці данської королівської родини в Instagram.

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Нагадаємо, 14 січня королева Данії Маргрете II відсвяткувала золотий ювілей правління. Через COVID-19 масштабні святкування з цієї нагоди було скасовано, але у вузькому сімейному колі подію відсвяткували.

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