Красива пара: княгиня Шарлін та князь Альбер II на галаконцерті в Монако

Князь Монако Альбер II та його дружина княгиня Шарлін відвідали 75-й щорічний благодійний галаконцерт "Бал Червоного Хреста Монако". Захід заснований 1948 року і є щорічним. Княжа родина відвідує його регулярно і завжди демонструє розкішні вбрання.

Цього року Шарлін обрала для свого виходу білу сукню від Louis Vuitton з відкритими плечима, яку бренд створив для неї на замовлення. Вбрання княгиня носила у поєднанні із золотим поясом, оригінальною сумкою з ремінцем-ланцюжком та гламурними сережками з діамантами від Graff. Доповнила образ Шарлін червоною помадою, вечірнім укладанням із елегантною голлівудською хвилею.

Розкішний вигляд мав і князь Альбер, адже, щоб відповідати дружині, одягнув білий піджак та сорочку, а також чорні штани. Яскравим акцентом його образу стала краватка-метелик.

Княгиня Шарлін та Альбер II / Фото: Getty Images

Днем раніше подружжя відвідало виставку "Олімпійський вогонь крізь століття", яка відбулася у Grimaldi Forum — великому сучасному конгресцентрі, розташованому на березі моря у східному районі Монако. Ця виставка організована з нагоди сторіччя від дня отримання золотої медалі Джоном Б. Келлі з веслування, дідуся князя Альбера та батька його матері – Грейс Келлі.

На заході Шарлін з'явилася у розкішному червоному комбінезоні від Модного дому Elie Saab.

Княгиня Шарлін та Альбер II / Фото: Getty Images

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