Красива пара: онук Грейс Келлі під прицілом папараці з дружиною в Монако

Вони відвідали тенісний турнір.
Від 25 липня 2015 року П'єр Казірагі – син принцеси Монако Кароліни – одружений з італійською аристократкою та журналісткою Беатріче Борромео, з якою він зустрічався 7 років до їхнього весілля. У цьому шлюбі у подружжя народилося два сини — Стефано та Франческо.
Однак попри походження, про подружжя несправедливо мало говорять, хоча їх цілком чесно можна назвати іконами стилю та однією з найкрасивіших сучасних аристократичних пар.
14 квітня вони відвідали разом фінал восьмого дня Rolex Monte-Carlo Masters – чоловічого професійного тенісного турніру, – який відбувся у заміському клубі Монте-Карло. З такої нагоди Беатріче одяглася в образ від Dior. На жінці було вбрання м'ятного відтінку, яке складалося з блузи на ґудзиках і штанів у дрібний принт. Завершували лук сонцезахисні окуляри, Rose Des Vents із рожевого золота, діамантів та рожевого опала, а також плетена сумка Lady Dior. П'єр віддав перевагу білій сорочці та світлому костюму.
Цей захід відвідали також князь Альбер II, княгиня Шарлін та їхній син принц Жак. За турніром сім'я спостерігала разом із трибун, але князівська пара також взяла участь в урочистому заході.
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