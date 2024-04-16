Красива пара: онук Грейс Келлі під прицілом папараці з дружиною в Монако

Від 25 липня 2015 року П'єр Казірагі – син принцеси Монако Кароліни – одружений з італійською аристократкою та журналісткою Беатріче Борромео, з якою він зустрічався 7 років до їхнього весілля. У цьому шлюбі у подружжя народилося два сини — Стефано та Франческо.

Однак попри походження, про подружжя несправедливо мало говорять, хоча їх цілком чесно можна назвати іконами стилю та однією з найкрасивіших сучасних аристократичних пар.

14 квітня вони відвідали разом фінал восьмого дня Rolex Monte-Carlo Masters – чоловічого професійного тенісного турніру, – який відбувся у заміському клубі Монте-Карло. З такої нагоди Беатріче одяглася в образ від Dior. На жінці було вбрання м'ятного відтінку, яке складалося з блузи на ґудзиках і штанів у дрібний принт. Завершували лук сонцезахисні окуляри, Rose Des Vents із рожевого золота, діамантів та рожевого опала, а також плетена сумка Lady Dior. П'єр віддав перевагу білій сорочці та світлому костюму.

П'єр Казірагі і Беатріче Борромео / Фото: Getty Images

Цей захід відвідали також князь Альбер II, княгиня Шарлін та їхній син принц Жак. За турніром сім'я спостерігала разом із трибун, але князівська пара також взяла участь в урочистому заході.

П'єр Казірагі і Беатріче Борромео / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлін, князь Альбер II та їхній син принц Жак / Фото: Getty Images

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