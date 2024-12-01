Красива сім'я: княгиня Шарлін з Альбером II та їхніми дітьми-близнюками запалила різдвяні вогні у Монако

Це щорічний захід, який знаменує початок зимових свят у Монако.

30 листопада – в останній день осені – князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін урочисто запалили різдвяні вогні.

На церемонії запалення ілюмінації пара з'явилася зі своїми дітьми-близнюками - Жаком та Габріеллою. Принц і принцеса разом натиснули на золоту кнопку і помітно по фото, що вони були в захваті від цього.

На заході княгиня Шарлін була одягнена в пальто з мериносової вовни від Emilia Wickstead. Це було двобортне пальто класичного дизайну, яке вона носила у поєднанні з чорною водолазкою, чорними чоботями та рукавичками. Волосся княгиня уклала в елегантну зачіску з легкими кучерями, а також зробила гарний яскравий макіяж.

Княгиня Шарлін із сім'єю / Фото: Getty Images

Альбер одягнув пальто синього кольору та костюм, а близнюки – світлі пальта. На Жаку був верхній одяг з каптуром, а на Габріеллі елегантніше вбрання молочного кольору, яке вона носила з чоботями та чорним шарфом.

Княгиня Шарлін із сім'єю / Фото: Getty Images

Очікується, що напередодні свята пара також за традицією публікує різдвяну листівку. Торік фото, зроблене на тлі ялинки, вони опублікували 15 грудня. На гарному сімейному знімку Шарлін тоді позувала з оголеним плечем, а Альбер – у метелику та костюмі.

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