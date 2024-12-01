Красива сім'я: княгиня Шарлін з Альбером II та їхніми дітьми-близнюками запалила різдвяні вогні у Монако

Це щорічний захід, який знаменує початок зимових свят у Монако.
30 листопада – в останній день осені – князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін урочисто запалили різдвяні вогні.
На церемонії запалення ілюмінації пара з'явилася зі своїми дітьми-близнюками - Жаком та Габріеллою. Принц і принцеса разом натиснули на золоту кнопку і помітно по фото, що вони були в захваті від цього.
На заході княгиня Шарлін була одягнена в пальто з мериносової вовни від Emilia Wickstead. Це було двобортне пальто класичного дизайну, яке вона носила у поєднанні з чорною водолазкою, чорними чоботями та рукавичками. Волосся княгиня уклала в елегантну зачіску з легкими кучерями, а також зробила гарний яскравий макіяж.
Альбер одягнув пальто синього кольору та костюм, а близнюки – світлі пальта. На Жаку був верхній одяг з каптуром, а на Габріеллі елегантніше вбрання молочного кольору, яке вона носила з чоботями та чорним шарфом.
Очікується, що напередодні свята пара також за традицією публікує різдвяну листівку. Торік фото, зроблене на тлі ялинки, вони опублікували 15 грудня. На гарному сімейному знімку Шарлін тоді позувала з оголеним плечем, а Альбер – у метелику та костюмі.
Читайте також:
- У светрі та шкіряній куртці: княгиня Шарлін сходила на робочий захід
- Сміливий образ: княгиня Шарлін вийшла на доріжку у сукні з пікантним декольте
- У вечірній сукні та з укладанням у стилі старого Голлівуду: княгиня Шарлін із чоловіком відвідала галаприйом