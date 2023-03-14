Красива Софі та конфуз з титулами: герцог та герцогиня Единбурзькі відвідали службу

Герцог і герцогиня Единбурзькі приєдналися вчора до короля Чарльза III і королеви Камілли на щорічній службі на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Що примітно в Ордені служби на заході, присвяченому Дню Співдружності, принц Едвард і Софі згадуються як граф та графиня Вессекські, хоча три дні тому король оголосив, що надав титул герцога Единбурзького молодшому братові. Це пов'язано з тим, що програми друкуються заздалегідь і, ймовірно, вони не були готові до зміни титулу.

Герцог та герцогиня Единбурзькі / Фото: Associated Press

58-річна герцогиня Единбурзька мала прекрасний вигляд у світлому жаккардовому пальті з квітковим принтом від Proenza Schouler, в руках у неї була молочно-біла сумка в тон Valextra за 4086 доларів, а взута Софі була в лаковані нюдові туфлі-човники від Prada.

Герцогиня Единбурзька / Фото: Associated Press

Також герцогиня одягла лаконічний капелюх, який ідеально пасував під образ. У вухах у неї були двокольорові перлинні сережки, волосся було зібране в низький пучок, а на пальті красувалася незвичайна брошка. Макіяж також був класичний.

Герцогиня Единбурзька / Фото: Associated Press

Герцог Единбурзький Едвард був в темному костюмі в смужку, білій сорочці та в цікавій сірій краватці з принтом.

Герцогиня Единбурзька / Фото: Associated Press

Нагадаємо, королева Камілла відвідала службу у синьому пальті від свого улюбленого бренду Fiona Clare, а в руках у неї була сумка від улюбленого бренду королеви Єлизавети II Launer. А принцеса Уельська Кетрін одягла костюм із баскою від Erdem, туфлі від Gianvito Rossi і була у капелюсі Philip Treacy.

Герцог та герцогиня Единбурзькі / Фото: Associated Press

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