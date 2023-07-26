Красива, струнка і з татуюваннями: донька Байденів у смугастому вбранні зустрілася з Бріжит Макрон у Парижі

Джилл Байден у межах свого візиту до Франції взяла участь у церемонії підняття прапора США в Парижі, що ознаменувало про офіційне повернення Вашингтона до складу ЮНЕСКО. У цій поїздці першу леді супроводжувала її донька Ешлі Байден. Разом вони зявилися на зустрічі з Бріжит Макрон біля Єлисейського палацу.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Ешлі обрала для свого аутфіту смугасте блакитно-біле вбрання, яке складалося з топу з американською проймою і спідниці міді. Костюм чудово підкреслив її струнку фігуру.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Свій образ донька президентського подружжя доповнила бежевими босоніжками на екстремально високій плетеній платформі і підборах.

Джилл Байден, Бріжит Макрон і Ешлі Байден / Фото: Associated Press

Ешлі вуха прикрасила перлинними сережками, шию – золотим кулоном у вигляді серця на ланцюжку, а руки – безліччю браслетів і каблучками, одна з яких була у вигляді змії. Байден розпустила волосся, зробила ніжний макіяж, гігієнічний манікюр і червоний педикюр.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

А ще Ешлі блиснула своїми татуюваннями на руці і нозі.

Ешлі Байден / Фото: Associated Press

Ешлі Байден / Фото: Associated Press

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