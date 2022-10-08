Красива та скромна: графиня Весекська продемонструвала два образи під час візиту до Африки

Це її перший візит за кордон після смерті королеви.

Дружина молодшого сина королеви Єлизавети II, принца Едварда, завжди відрізнялася своїм скромним смаком та простотою у виборі образів. Також графиня Софі часто повторює свої вбрання, взуття та аксесуари.

Цього тижня графиня Весекська відвідала Африку, а точніше Демократичну республіку Конго. Софі побувала на зустрічі за круглим столом з членами уряду країни.

Після цього графиня Весекська відвідала прийом, влаштований для жіночих організацій Конго, які працюють над просуванням прав та можливостей жінок та дівчаток. Також під час свого візиту вона зустрілася із президентом та першою леді країни.

Софі, графиня Весекська / Фото: Getty Images

Під час цих заходів Софі продемонструвала два луки. Перший образ — це проста блакитна максісукня від бренду ME+EM, яку вона доповнила коричневими еспадрильями на платформі Penelope Chilvers та клатчем Sophie Habsburg.

Софі, графиня Весекська / Фото: Getty Images

Другий лук графині — сукня з синім принтом спереду, яку вона доповнила палантином, болеро та синім невеликим клатчем.

Софі, графиня Весекська / Фото: Getty Images

Софі, графиня Весекська / Фото: Getty Images

Читайте також: