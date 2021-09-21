Красива в будь-якому вбранні: герцогиня Кембриджська провела дві зустрічі на свіжому повітрі

Герцогиня Кембриджська провела активний робочий день.

Дружина принца Вільяма прибула до Озерного краю на північний захід Англії, щоб підтримати свою ініціативу про переваги проведення часу на природі. Діяльністю у цій сфері герцогиня намагається довести, що час, проведений на свіжому повітрі, грає ключову роль в майбутньому психологічному здоров'ї і благополуччі дітей.

Саме тому Кейт почала день з катання на гірських велосипедах з декількома курсантами Королівських ВПС і спробувала себе в скелелазінні. Для такого активного проведення часу герцогиня Кембриджська вибрала куртку кольору хакі від Seeland UK і зручні черевики See by Chloe.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

герцогиня Кембриджська / Getty Images

Після цього робочий день Кейт не закінчився, адже одягнувши картатий жакет від бренду Really Wild з поясом, кремову кофту і чорні штани-скіні, вона вирушила на зустріч, яка теж була організована на свіжому повітрі.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

Герцогиня зустрілася з двома представниками групи, яку називають "дітьми Уїндермір". До групи входить 300 людей, які в дитячому віці пережили Голокост. 1945 року їх привезли в Озерний край на період відновлення після того, що вони зазнали в концтаборах.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

Кейт і двоє літніх людей вирушили на прогулянку на човні мальовничим озером.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

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