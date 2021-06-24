Красива в червоному: королева Летиція на святковому заході

Іспанська королева Летиція сьогодні знову на роботі.

Королева-консорт була присутня на святкуванні дня Сан-Хуана, покровителя муніципальної поліції, в парку Ретіро в Мадриді.

В ніч з 23 на 24 червня протягом багатьох століть у всій Іспанії святкується головне літнє свято — Ніч Сан Хуана.

Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція головує на цьому заході з нагоди 50-річчя включення жінок в цей муніципальний орган. На святковий захід Її Величністьодягла сукню кольору стиглої вишні з довгими рукавами і струмливою спідницею, і взула під вбрання нюдові туфлі-човники з відкритими п'ятами на підборах. Образ королеви доповнювали сережки-підвіски з червоним каменем, на пальці була улюблена каблучка марки Karen Hallam — подарунок від дочок. Волосся Летиція зібрала в пучок і зробила традиційно насичений макіяж очей.

Королева Летиція / Getty Images

Як завжди, на обличчі у королеви була захисна маска. Іспанські монархи не зневажають цим елементом захисту від коронавірусу навіть, коли відвідують заходи на свіжому повітрі.

Вчора, нагадаємо, королева Летиція в красивій сукні бірюзового кольору без рукавів продемонструвала свої рельєфні руки, коли приїхала на церемонію вручення Золотої медалі за заслуги в області витончених мистецтв, яка відбулася в Палаці Ель-Пардо в Мадриді.

Королева Летиція і король Філіп VI / Getty Images

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Пластика іспанської королеви Летиції (10 фото)

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