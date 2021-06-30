Красива в штанному костюмі: іспанська принцеса Олена на церемонії в палаці

Принцеса Олена стала частіше з'являтися на публічних заходах.
Старша сестра короля Філіпа VI вчора, 29 червня, відвідала церемонію вручення нагород конкурсу дитячого малюнка в палаці Ель-Пардо в Мадриді.
53-річна принцеса приїхала подивитися на малюнки і виступила перед присутніми гостями, стоячи за трибуною. Цього дня Олена, герцогиня де Луго була одягнена в лаконічний білий штанний костюм, який поєднала із замшевими кавовими туфлями на стійких підборах і сумкою, підібраною до тону. Принцеса була в захисній масці, волосся акуратно заколола шпилькою ззаду і зробила денний макіяж.
Днем раніше герцогиню де Луго бачили з абсолютно іншою зачіскою. На похороні Карлоса Фалько принцеса Олена з'явилася з волоссям, укладеними з мокрим ефектом, зачіска була схожа на завивку. Але, судячи з усього, це було тимчасове рішення.
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