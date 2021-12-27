Красива ялинка та багато людей: як записували різдвяну промову королеви Єлизавети II

Красива ялинка та багато людей: як записували різдвяну промову королеви Єлизавети II

Різдвяне звернення королеви Єлизавети II записується задовго до того, як глядачі бачать його в ефірі на телебаченні.

Знімання цього року проходили в Білій вітальні Віндзорського замку, 95-річна королева була на тлі кількох прикрашених ялинок. Одна з них була прикрашена більш ніж 100 білими та золотими зірками, які були спеціально виготовлені дітьми та персоналом Королівської школи Віндзора.

Ялинка королеви Єлизавети II / Getty Images

Також читайте Королева Єлизавета II стурбована: цього разу все через принца Вільяма та герцогиню Кетрін

Ялинка дуже гарна, як і сама королева Єлизавета II, яка одягла червону сукню та сапфірову брошку у вигляді хризантеми. Цю прикрасу пов'язують із довгим шлюбом королеви та принца Філіпа.

Брошка була подарована королеві у квітні 1947 року на згадку про спуск на воду танкера "Британська принцеса". Отримавши подарунок, вона подякувала серу Джеймсу Лейнгу та Anglo-Iranian Oil Co за такий чудовий сувенір з цієї щасливої нагоди.

Королева Єлизавета II / Getty Images

У листопаді 2020 року вони з Філіпом святкували 73-ті та останні роковини спільного життя, брошка знову засяяла на сукні королеви, коли королівська пара була сфотографована у Віндзорському замку.

А на цьому фото зазнімковано хор The Singology Community Choir, який записує уривок для різдвяної трансляції королеви у Георгіївському залі Віндзорського замку у Віндзорі.

Віндзорський замок / Getty Images

Читайте також: