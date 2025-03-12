Красивий смарагд: королева Матильда постала на публіці у новому несподіваному образі

Королева Матильда відвідала школу для підлітків Tangram у Вілворді на підтримку кампанії проти знущань. Її Величність вибрала для виходу новий образ у цікавому відтінку.

Матильда була одягнена в смарагдовий верх у поєднанні зі смарагдовою шкіряною спідницею довжини трохи вище колін. У королеви було розпущене світле волосся, на обличчі був легкий денний макіяж, у вухах золоті сережки-висячки зі смарагдовим камінням, на зап'ясті у неї був улюблений годинник і два золоті браслети, а також каблучка з сапфіром на пальці. Цю каблучку Матильда отримала від свого чоловіка Філіпа в день їхніх заручин.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

До речі, раніше ми вже розповідали, що Матильда мала дві каблучки на заручини.

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