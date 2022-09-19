Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Красиво, урочисто та сумно: похорон королеви Єлизавети II у десяти фотографіях

Дата публікації
Перегляди
338
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Красиво, урочисто та сумно: похорон королеви Єлизавети II у десяти фотографіях

Похорон королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Сьогодні весь світ попрощався з королевою Єлизаветою ІІ.

Похорон королеви відбувся за заздалегідь обговореним і затвердженим нею сценарієм. У нас немає підстав сумніватися в тому, що в ході церемонії було щось незаплановане чи спонтанне: список гостей, мундири членів сім'ї, церемонія прощання, розсадка запрошених у головному нефі Вестмінстерського абатства та шлях труни – все було обговорено з королевою заздалегідь.

Все пройшло ідеально, королева була б задоволена. У нас є можливість ще раз подивитися на найкрасивіші фото похорону королеви Єлизавети II.

Похорон королеви Єлизавети II / © Associated Press
Похорон королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press
Похорон королеви Єлизавети II / © Associated Press
Похорон королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press
Похорон королеви Єлизавети II / © Associated Press
Похорон королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press
Похорон королеви Єлизавети II / © Associated Press
Похорон королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press
Похорон королеви Єлизавети II / © Associated Press
Похорон королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press
Похорон королеви Єлизавети II / © Associated Press
Похорон королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press
Похорон королеви Єлизавети II / © Associated Press
Похорон королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press
Похорон королеви Єлизавети II / © Associated Press
Похорон королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press
Похорон королеви Єлизавети II / © Associated Press
Похорон королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Читайте також:

Похорон Єлизавети ІІ: Олена Зеленська попрощалася з королевою

Похорон Єлизавети ІІ: Олена Зеленська попрощалася з королевою

Повʼязані теми:

Наступна публікація