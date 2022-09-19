Красиво, урочисто та сумно: похорон королеви Єлизавети II у десяти фотографіях

Сьогодні весь світ попрощався з королевою Єлизаветою ІІ.
Похорон королеви відбувся за заздалегідь обговореним і затвердженим нею сценарієм. У нас немає підстав сумніватися в тому, що в ході церемонії було щось незаплановане чи спонтанне: список гостей, мундири членів сім'ї, церемонія прощання, розсадка запрошених у головному нефі Вестмінстерського абатства та шлях труни – все було обговорено з королевою заздалегідь.
Все пройшло ідеально, королева була б задоволена. У нас є можливість ще раз подивитися на найкрасивіші фото похорону королеви Єлизавети II.
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