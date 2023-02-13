Красномовно: у Путіна з'явилося нове смішне прізвисько

Схоже, керівництво військового блоку РФ не поділяє плани "фюрера" на новий масштабний наступ в Україні та відверто насміхається з президента.

Принаймні про це пише телеграм-канал General SVR. Вся справа в тому, що у вихідні Путін провів чергову нараду з представниками керівництва військового блоку. А напередодні цієї зустрічі президентові доповіли, як іронізують і глузують у Генштабі з відвідин людини схожої на Володимира Путіна (двійника президента) Устьянського лісопромислового комплексу у п'ятницю, 10 лютого. Чим розлютили справжнього Путіна.

Ось що пише канал: "У Генштабі оцінили інтерес, який виявив президент до шишок та пеньків під час п'ятничної екскурсії, і вирішили, що Путін планує цим озброїти російську армію для наступного масштабного наступу на позиції ЗСУ, оскільки інших озброєнь не передбачається, а самого главу держави у військовому керівництві тепер називають "шишкін".

Путін / Фото: Associated Press

Зазначимо, що російському диктатору не вперше вигадують прізвиська. Раніше ми розповідали, як китайське керівництво придумало принизливе прізвисько для Путіна. У кулуарах його називають "цуценя", а чому, читайте тут.

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