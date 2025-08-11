Красунчик: Іванка Трамп показала милі знімки з підрослим сином

Іванка Трамп із сином / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп опублікувала в Instagram нові знімки зі своїм старшим сином — 11-річним Джозефом, який росте справжнім красунчиком. Фото були зроблені під час прогулянок, а також вдома із собакою.

Іванка Трамп із сином / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із сином / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із сином / © Instagram Іванки Трамп

Син Іванки Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джозеф із бабусею / © Instagram Іванки Трамп

«Деякі літні неділі», — підписала вона світлини.

Іванка також показала знімок Джозефа з прабабусею. Хлопчик постав у шоломі і захисному костюмі для катання на мотоциклі — йому подарували ендуро.

