Красуні у чорно-білих сукнях: племінниці принцеси Діани відвідали модний показ у Лондоні

Захід відбувся у Ліндлі Голлі, а відвідало його багато знаменитостей, зокрема 32-річні племінниці принцеси Діани — близнючки леді Еліза та леді Амелія Спенсер.

Сестри дуже схожі та практично нерозлучні. Вони відвідують усі заходи разом та часто обирають схожі образи. Цього разу Еліза та Амелія одягли чорно-білі сукні в одному стилі, але різного фасону.

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / Фото: Getty Images

Їхні вбрання були виконані з розкішного та дорогого оксамиту та прикрашені білим оздобленням на декольте, та бантом. Проте в однієї сестри сукня була довгою, а в іншої — короткою.

Під час шоу сестри-аристократки сиділи у першому ряду на почесних місцях поряд з іншими зірками.

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Елійза та Амелія — дочки Чарльз Спенсера, 9-го графа Спенсера, який є покійній принцесі Діані єдиним братом. Сім'я дівчат переїхала до ПАР 1995 року, щоб уникнути уваги преси до прізвища Спенсер. Їхні батьки розлучилися 1997 року. Проте зараз вони багато часу проводять у Лондоні.

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