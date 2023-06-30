Красуні у стильних образах: сестри Спенсер відвідали відкриття бутика в Лондоні

Розташований неподалік від знаменитого універмагу Fortnum and Mason, цей рітейлер є одним із найстаріших брендів предметів розкоші в Лондоні, починаючи від 1750 року.

Вирушаючи підтримати бренд, леді Амелія та леді Еліза обрали розкішні літні сукні.

Леді Еліза одягла темно-зелену мереживну сукню з коміром у стилі Пітера Пена та красивою зав'язкою на шиї. У руках дівчина тримала невелику сірку сумку, а взута була в мюлі відтінку металік. Волосся традиційно зібрала у високий пучок і зробила макіяж у теплих відтінках.

Леді Еліза та леді Амелія Спенсери / Фото: Getty Images

Її сестра леді Амелія була в сукні міді в квітковий принт із короткими рукавами, яку доповнила чорними босоніжками на підборах, а в руках у неї була маленька чорна сумка-валіза. На відміну від сестри Амелія одягла сережки у вуха, а ось макіяж та зачіску зробила такими самим, як у Елізи.

Сестри Спенсер часто виходять у світ разом. Племінниці принцеси Діани люблять бути у центрі уваги і щоразу до дрібниць продумують свої образи. Раніше ми бачили їх на квітковій виставці в Челсі.

Леді Амелія та леді Еліза Спенсери / Фото: Getty Images

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